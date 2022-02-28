В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса
В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса — в отделении областной психиатрической больницы № 2 в деревне Суханово. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
С начала пандемии в регионе подтвердилось 96 526 случаев коронавируса, в том числе 925 — за минувшие сутки. В настоящее время на лечении находятся 6 074 человека, из них 5 588 — на амбулаторном.
Выздоровел за весь период 78 251 пациент, из них 788 — за прошедший день. Умерли от коронавируса 1 572 жителя Псковской области.
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