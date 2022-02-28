Почти 289 тысяч жителей Псковской области защитились от COVID-19

22:57, 28 февраля 2022, ПАИ

288 679 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них 93 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 290 674 человека, в том числе 86 — за минувшие сутки. Ревакцинацию прошли 44 685 (прирост за сутки — 31 человек). Использовано 80,4 % поступившей в регион вакцины.

По словам Михаила Ведерникова, многие говорят, что сейчас уже не до ковида. Он согласился, что и без пандемии вызовов много. Но общими усилиями нужно оперативно завершить прививочную кампанию, уточнил глава региона. Он призвал всех записываться на вакцинацию.