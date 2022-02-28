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Общество

Псковская область дополнительно направит 20 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот

В Псковской области решено дополнительно направить 20 млн рублей из регионального бюджета на приобретение ещё 13 сертификатов для покупки жилья для детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, вопрос обеспечения жильём детей-сирот — это актуальная и очень непростая тема для нашего региона, так как в очереди находится более 2 тысяч сирот. Выполнение всех обязательств в этом направлении— абсолютно приоритетный вопрос, отметил губернатор.

В этом году на эти цели выделено 170 млн рублей, из них 72 млн рублей — федеральные средства. В начале года планировалось приобрести 99 квартир и выдать четыре сертификата. Глава региона поручил выделить дополнительные средства.

«Если о работе с сертификатами вопросов нет, то приобретение жилья организовано неэффективно. Из 58 проведённых аукционов 36 признаны несостоявшимися», — продолжил он. При этом по правилам предоставления субсидии необходимо заключить все соответствующие контракты до 1 апреля. Михаил Ведерников поручил в ручном режиме отрабатывать каждый аукцион, анализировать рынок, искать дополнительные решения.

Например, по его словам, хороший вариант разрабатывает Псков: строительство малоквартирных домов в качестве альтернативы приобретению готовых квартир. Для строительства пяти домов уже определены участки, в марте планируется организовать конкурсные процедуры. Такую практику губернатор предложил рассмотреть и Великим Лукам, где ни один из 22 опубликованных конкурсов не состоялся.

«Вопрос приобретения жилья для детей-сирот держим на особом контроле. Тема крайне чувствительная, и подход у всех должен быть соответствующим поставленной задаче», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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