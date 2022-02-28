Районы Псковской области получат допсредства на разработку проектов рекультивации объектов размещения отходов

23:42, 28 февраля 2022, ПАИ

Усвятский, Стругокрасненский, Красногородский, Себежский и Палкинский районы получат дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации для рекультивации объектов размещения отходов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на совещаниях в феврале главы районов попросили оказать дополнительную финансовую помощь на указанные цели. В итоге принято решение увеличить субсидии с 12,9 млн до 23,5 млн рублей.

Также будет оказана поддержка в спортивной сфере. Для бюджетов районов на 2022 год было предусмотрено 62,9 млн рублей на мероприятия по физической культуре и спорту. Глава региона дополнительно поручил предоставить финансовую помощь в сумме 2,5 млн на содержание ФОКОТов, построенных в Великих Луках, Плюссе, Пскове, Сосновом Бору и Дно. Каждый из указанных муниципалитетов получит по 500 тыс. рублей.