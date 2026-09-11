Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

«Власть очень внимательно относится к бизнесу» – руководитель «М-Конструктора»

Эффективным назвал диалог власти и бизнеса Псковской области руководитель завода «М-Конструктор» Артём Багнюк. В беседе с корреспондентом ПАИ он отметил, что губернатор Михаил Ведерников регулярно проводит встречи с предпринимателями.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

«Я полностью удовлетворён совместной работой. Также хорошо выстроена работа с заместителем губернатора Нинель Салагаевой и министром экономического развития Псковской области Андреем Михеевым. Они постоянно на связи. Власть очень внимательно относится к бизнесу. Если возникают вопросы, то можно без проблем, без барьеров обратиться и выяснить всё, что необходимо», – отметил Артём Багнюк.

Он напомнил, что в 2025 году завод «М-Конструктор» получил льготный заём от Фонда развития промышленности Псковской области (ФРП).

«Мы использовали этот заём для приобретения нового оборудования, тем самым увеличили производственную мощность. Сейчас она эксплуатируется в две, иногда в три смены. Оборудование загружено. Нам удобно такое финансирование, которое предоставляет ФРП, это позволяет предприятиям развиваться», – подчеркнул руководитель завода.

С Центром поддержки экспорта Псковской области «М-Конструктор» сотрудничает продолжительное время – начиная с 2018 года. Оборудование предприятия работает в 19 странах мира.

«Сейчас количество стран, куда мы можем экспортировать наше оборудование, уменьшилось, но взаимодействие с Центром поддержки экспорта продолжается. В плане организации выставочных мероприятий и инструментов, связанных с продвижением. Мы активно пользуемся этим. Это очень удобно и, конечно же, позволяет нам продвигать наше оборудование на внешние рынки», – добавил Артём Багнюк.

Отметим, что поддержка промышленных предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, увеличении валового регионального продукта на душу населения и привлечении частных инвестиций.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



11 сентября 2026

Андрей Козлов: Программа развития сельского хозяйства обеспечивает рост экономики региона
11 сентября 2026

Большую поддержку бизнеса со стороны региона отметила руководитель кондитерского дома «Себежанка»
11 сентября 2026

Банк России впервые после десяти снижений сохранил ключевую ставку
11 сентября 2026

В Китае оценили перспективы бессрочного безвизового режима с Россией
11 сентября 2026

Можно ли установить счётчик тепла в квартире и сэкономить, рассказали в ПТС
11 сентября 2026

«Власть очень внимательно относится к бизнесу» – руководитель «М-Конструктора»
11 сентября 2026

Борис Табаев: Федеральные и региональные меры поддержки снижают нагрузку на инвесторов
10 сентября 2026

Вера Кондратьева: Развитие муниципалитетов напрямую зависит от слаженной работы в регионе и поддержки федерального центра

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...