«Власть очень внимательно относится к бизнесу» – руководитель «М-Конструктора»

11:59, 11 сентября 2026, ПАИ

Эффективным назвал диалог власти и бизнеса Псковской области руководитель завода «М-Конструктор» Артём Багнюк. В беседе с корреспондентом ПАИ он отметил, что губернатор Михаил Ведерников регулярно проводит встречи с предпринимателями.

«Я полностью удовлетворён совместной работой. Также хорошо выстроена работа с заместителем губернатора Нинель Салагаевой и министром экономического развития Псковской области Андреем Михеевым. Они постоянно на связи. Власть очень внимательно относится к бизнесу. Если возникают вопросы, то можно без проблем, без барьеров обратиться и выяснить всё, что необходимо», – отметил Артём Багнюк.

Он напомнил, что в 2025 году завод «М-Конструктор» получил льготный заём от Фонда развития промышленности Псковской области (ФРП).

«Мы использовали этот заём для приобретения нового оборудования, тем самым увеличили производственную мощность. Сейчас она эксплуатируется в две, иногда в три смены. Оборудование загружено. Нам удобно такое финансирование, которое предоставляет ФРП, это позволяет предприятиям развиваться», – подчеркнул руководитель завода.

С Центром поддержки экспорта Псковской области «М-Конструктор» сотрудничает продолжительное время – начиная с 2018 года. Оборудование предприятия работает в 19 странах мира.

«Сейчас количество стран, куда мы можем экспортировать наше оборудование, уменьшилось, но взаимодействие с Центром поддержки экспорта продолжается. В плане организации выставочных мероприятий и инструментов, связанных с продвижением. Мы активно пользуемся этим. Это очень удобно и, конечно же, позволяет нам продвигать наше оборудование на внешние рынки», – добавил Артём Багнюк.

Отметим, что поддержка промышленных предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, увеличении валового регионального продукта на душу населения и привлечении частных инвестиций.