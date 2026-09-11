Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Банк России впервые после десяти снижений сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Фото: ПАИ

Такое решение Банк России принял впервые более чем за год. Последние десять заседаний ставку снижали: в июне, июле, сентябре, октябре, декабре, феврале, марте, апреле, июне и июле.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



11 сентября 2026

Андрей Козлов: Программа развития сельского хозяйства обеспечивает рост экономики региона
11 сентября 2026

Большую поддержку бизнеса со стороны региона отметила руководитель кондитерского дома «Себежанка»
11 сентября 2026

Банк России впервые после десяти снижений сохранил ключевую ставку
11 сентября 2026

В Китае оценили перспективы бессрочного безвизового режима с Россией
11 сентября 2026

Можно ли установить счётчик тепла в квартире и сэкономить, рассказали в ПТС
11 сентября 2026

«Власть очень внимательно относится к бизнесу» – руководитель «М-Конструктора»
11 сентября 2026

Борис Табаев: Федеральные и региональные меры поддержки снижают нагрузку на инвесторов
10 сентября 2026

Вера Кондратьева: Развитие муниципалитетов напрямую зависит от слаженной работы в регионе и поддержки федерального центра

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...