Банк России впервые после десяти снижений сохранил ключевую ставку

13:45, 11 сентября 2026, ПАИ

Совет директоров Банка России 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Такое решение Банк России принял впервые более чем за год. Последние десять заседаний ставку снижали: в июне, июле, сентябре, октябре, декабре, феврале, марте, апреле, июне и июле.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.