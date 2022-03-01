Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ярилин день наступил по народному календарю

1 марта по народному календарю отмечается Ярилин день. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало Нового года, пишет calend.ru.

С этого дня приступали к сельскохозяйственным работам и говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».  Ярило был богом солнца и богом плодородия, поэтому беременные женщины в этот день старались погреться на солнце и набраться сил для вынашивания ребёнка. Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, после чего умывались и мыли руки талой водой, чтобы очиститься да ребёнка принять.

Если в этот день ночью выпадал снег, то матери отправляли детей подмести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. На Руси верили, что это должно принести в дом счастье, а детям здоровье.

Традиция не работать в этот день сохранялась вплоть до XIX века. Также в честь прихода весны начинались Ярилины хороводы.
Однако скорому теплу радоваться не спешили. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Неизвестную каменную постройку обнаружили археологи возле Троицкого моста в Пскове
01 марта 2022

Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию
01 марта 2022

Более 437 млн человек в мире заразились COVID-19
01 марта 2022

Ряд точечных решений по поддержке муниципалитетов принял Михаил Ведерников
01 марта 2022

День кошек отмечается в России
01 марта 2022

День без осадков и +1 градус обещают псковичам 1 марта

01 марта 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 1 марта
01 марта 2022

Disney приостановила поставку своих фильмов в Россию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...