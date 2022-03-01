Ярилин день наступил по народному календарю

08:04, 01 марта 2022, ПАИ

1 марта по народному календарю отмечается Ярилин день. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало Нового года, пишет calend.ru.

С этого дня приступали к сельскохозяйственным работам и говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы». Ярило был богом солнца и богом плодородия, поэтому беременные женщины в этот день старались погреться на солнце и набраться сил для вынашивания ребёнка. Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, после чего умывались и мыли руки талой водой, чтобы очиститься да ребёнка принять.

Если в этот день ночью выпадал снег, то матери отправляли детей подмести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. На Руси верили, что это должно принести в дом счастье, а детям здоровье.

Традиция не работать в этот день сохранялась вплоть до XIX века. Также в честь прихода весны начинались Ярилины хороводы.

Однако скорому теплу радоваться не спешили. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».