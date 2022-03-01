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Общество

День кошек отмечается в России

Фото Дарьи Хватковой.

1 марта в России отмечается День кошек. Впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году, пишет calend.ru.

Во многих страны установлены национальные дни чествования кошек. Например, в США этот праздник отмечают 29 октября, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля. Всемирный день кошек отмечается 8 августа.

Кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. В России обитают представители обоих подсемейств, трех родов и 12 видов.

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