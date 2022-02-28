Из-за неосторожного обращения с огнём в Идрице сгорела кровать в квартире

08:21, 01 марта 2022, ПАИ

В посёлке Идрица Себежского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорела кровать в квартире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

28 февраля в 17:25 на улице Ленина в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома сгорела кровать в квартире, закопчена квартира на площади 27 квадратных метров. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем. В результате пожара из людей никто не пострадал.

В этот же день в деревне Запесенье Плюсского района на улице Римского-Корсакова в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.