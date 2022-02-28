Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнём в Идрице сгорела кровать в квартире

В посёлке Идрица Себежского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорела кровать в квартире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

28 февраля в 17:25 на улице Ленина в двухкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома сгорела кровать в квартире, закопчена квартира на площади 27 квадратных метров. Предположительная причина  - неосторожное обращение с огнем. В результате пожара из людей никто не пострадал.

В этот же день в деревне Запесенье Плюсского района на улице Римского-Корсакова в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 февраля 2022

Skoda Octavia и мопед столкнулись в Острове
28 февраля 2022

Восьмилетняя девочка угодила под машину в Псковском районе
28 февраля 2022

14-летний подросток попал под колёса мотоцикла в Порхове
28 февраля 2022

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на пожаре в Псковском районе
28 февраля 2022

Тело человека обнаружили на месте пожара в Псковском районе
27 февраля 2022

Публикуем видео с места пожара в Псковском районе
27 февраля 2022

В Псковском районе загорелся частный дом
27 февраля 2022

Взломавшие электронную почту одной из псковских газет рассылают дезинформацию о военной операции на Украине


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...