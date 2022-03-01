Долгов на 3,2 млрд рублей взыскали приставы с псковичей в 2021 году

09:30, 01 марта 2022, ПАИ

По результатам работы в прошлом году судебные приставы в Псковской области окончили и прекратили 240 тысяч исполнительных производств. Это превышает результаты прошлых лет, сообщил на коллегии руководитель управления подполковник внутренней службы Сергей Колесников.

«В 2021 году сотрудники УФССП по Псковской области взыскали по алиментам, заработной плате, штрафам ГИБДД, причиненным ущербам и другим категориям 3,2 млрд рублей. Это самая большая сумма за последние годы. Значимым было и взыскание фискальных платежей. По итогам работы перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 667 млн рублей по налогам и сборам. При этом в консолидированный бюджет Псковской области судебными приставами направлено 256 млн рублей, что на 50 млн рублей больше установленного показателя», - уточнил Колесников.

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической остановки особое внимание уделялось электронному способу исполнения. В 1,5 раза выросло электронное списание денежных средств - взыскано 621 млн рублей.

При этом судебным приставам удалось сократить остаток исполнительных производств по заработной плате, ЖКУ, по взысканию задолженности по алиментам.