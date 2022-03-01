В ЛНР сообщили об освобождении ещё 15 населённых пунктов

09:51, 01 марта 2022, ПАИ

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) освободила ещё 15 населённых пунктов. Об этом сообщается 1 марта в Telegram-канале ведомства.

«Подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населённые пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное», – рассказали в народной милиции ЛНР.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.