12 нарушений правил оборота гражданского оружия выявлено в Псковской области за неделю

09:56, 01 марта 2022, ПАИ

С 21 по 27 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 191 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 12 административных правонарушений, изъято 3 единицы оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности, добавили в пресс-службе.