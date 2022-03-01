Более 437 млн человек в мире заразились COVID-19

10:03, 01 марта 2022, ПАИ

По состоянию на утро 1 марта в мире зарегистрировано 437 368 888 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 975 642 человека. Количество выздоровевших – 368 880 124.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 647 343. В этой стране от коронавируса умерло 975 150 человек, выздоровело – 53 500 262.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 16 398 036 человек, 13 575 652 пациента выздоровело, 351 660 – умерло.