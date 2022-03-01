В Минобрнауки разъяснили иностранным студентам порядок начисления стипендий

10:12, 01 марта 2022, ПАИ

Все стипендии иностранным студентам зачисляются на карты МИР вне зависимости от банка, никаких проблем с использованием этих карт в России нет. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Минобрнауки.

«Карты международных платежных систем, эмитированные иностранными банками, работают на территории РФ по правилам платежных систем, как на оплату в магазинах, так и на снятие наличных в банкоматах с учётом конвертации валют», – отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала ряду российских финансовых институтов доступ к платежной сети после распоряжений о санкциях против России.