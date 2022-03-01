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Общество

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок неслужебного характера за границу

Росавиация рекомендует россиянам пока воздержаться от поездок неслужебного характера за границу, пишет ТАСС.

Россия прорабатывает организацию гуманитарных рейсов для вывоза россиян из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы граждан РФ.

«Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы», - говорится в сообщении агентства.

Росавиация вместе с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний проведет сбор данных и оценит необходимые провозные емкости, требуемые для перевозки.

Между тем, агентство рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, называя это наиболее предпочтительным на текущий момент. «Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют времени и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», - говорится в сообщении.

В частности, Росавиация предлагает использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, а затем возвращаться в РФ рейсами российских или иностранных авиакомпаний. Например, перелеты возможны через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и другие страны. Также предлагается использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения: например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом добираться в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

Накануне стало известно, что Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан РФ из Европы домой, авиакомпании РФ готовы выполнить обязательства и вернуть пассажиров на родину при гибком подходе авиавластей стран, закрывших воздушное пространство для России.

28 февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто, в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию. Отмечалось, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ.

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