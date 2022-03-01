Неизвестную каменную постройку обнаружили археологи возле Троицкого моста в Пскове

10:36, 01 марта 2022, ПАИ

В ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку, уходящую частично под дорожную насыпь. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

На 3d-сканах показан открывшийся объем постройки, представляющий собой сводчатое помещение, частично перекрытое более поздней кладкой. Пол постройки находится почти на пять метров ниже современной дневной поверхности.

В этом районе локализуется два объекта: церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене и старая Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот.

Археологи отметили, что по географическим источникам известна лишь церковь Иоанна Богослова, стоявшая «на стене». Эта церковь изображена на иконе Сретение Богородицы из часовни Владычного Креста. Здание церкви, судя по описи 1701 года, было использовано при строительстве земляных укреплений для сооружения куртины. Церковь была создана до середины XIV века. «Стена, на которой она стояла или в которую была встроена, была частью укреплений 1309 г. В 1352 г. в ней служил в свой приезд владыка Василий. В 1366/1367 г. (П2Л, ПЗЛ) церковь была построена в камне. В 1466 г. поставили новую каменную церковь «на погребе». На Снетогорский двор, «к Ивану Богослову» повезли спущенный 13 января 1510 г. вечевой колокол», - добавили специалисты.

Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот основана по решению «Стоглавого» собора в 1551 году. Это первое казённое благотворительное учреждение в Пскове. Больница упоминается в протоколах Псковской археологической комиссии за 1874 год. «Стояла на месте нынешнего мучного ряда у Американского моста». Комиссией рассматривался план Пскова конца XVIII века, на котором эта церковь была обозначена.

Археологи не смогли точно определить, какая конкретно из двух церквей была обнаружена в этом районе в ходе земляных работ. В настоящее время проведено 3d-сканирование и консервация объекта.