Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Неизвестную каменную постройку обнаружили археологи возле Троицкого моста в Пскове

В ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку, уходящую частично под дорожную насыпь. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

На 3d-сканах показан открывшийся объем постройки, представляющий собой сводчатое помещение, частично перекрытое более поздней кладкой. Пол постройки находится почти на пять метров ниже современной дневной поверхности.

В этом районе локализуется два объекта: церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене и старая Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот.

Археологи отметили, что по географическим источникам известна лишь церковь Иоанна Богослова, стоявшая «на стене». Эта церковь изображена на иконе Сретение Богородицы из часовни Владычного Креста. Здание церкви, судя по описи 1701 года, было использовано при строительстве земляных укреплений для сооружения куртины. Церковь была создана до середины XIV века. «Стена, на которой она стояла или в которую была встроена, была частью укреплений 1309 г. В 1352 г. в ней служил в свой приезд владыка Василий. В 1366/1367 г. (П2Л, ПЗЛ) церковь была построена в камне. В 1466 г. поставили новую каменную церковь «на погребе». На Снетогорский двор, «к Ивану Богослову» повезли спущенный 13 января 1510 г. вечевой колокол», - добавили специалисты.

Государева больница Живоносного Источника у Рыбницких ворот основана по решению «Стоглавого» собора в 1551 году. Это первое казённое благотворительное учреждение в Пскове. Больница упоминается в протоколах Псковской археологической комиссии за 1874 год. «Стояла на месте нынешнего мучного ряда у Американского моста». Комиссией рассматривался план Пскова конца XVIII века, на котором эта церковь была обозначена.

Археологи не смогли точно определить, какая конкретно из двух церквей была обнаружена в этом районе в ходе земляных работ. В настоящее время проведено 3d-сканирование и консервация объекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

01 марта 2022

Акция памяти воинов-десантников 6-й роты состоялась в Пустошке
01 марта 2022

Информация о повышении цен на лекарства в России оказалась фейком
01 марта 2022

Неизвестную каменную постройку обнаружили археологи возле Троицкого моста в Пскове
01 марта 2022

Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию
01 марта 2022

Более 437 млн человек в мире заразились COVID-19
01 марта 2022

Ряд точечных решений по поддержке муниципалитетов принял Михаил Ведерников
01 марта 2022

День кошек отмечается в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...