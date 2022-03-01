Кражи в четырех муниципалитетах раскрыла псковская полиция

10:42, 01 марта 2022, ПАИ

В Опочке, Красногородске, Пустошке и Стругокрасненском районе стражи порядка в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий за последние дни раскрыли кражи велосипеда, телевизора, сотового телефона и банковской карты, а также нескольких плетеных корзин, коробов и других вещей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Установлены граждане, подозреваемые в совершении данных противоправных деяний. Причем все они неработающие и ранее судимые. Большая часть похищенного обнаружена и изъята.

«В рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование», - отметили в ведомстве.