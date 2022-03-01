Эксперт дал советы пользователям на фоне увеличения числа фейков

10:42, 01 марта 2022, ПАИ

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, как отличить фейковые новости от достоверных, сообщает RT.

По его словам, основные каналы коммуникаций стали перемещаться в мессенджер Telegram. Эксперт подчеркнул, что в условиях проводимой Россией спецоперации появляется большое количество информации, которая может быть неправдивой.

«К сожалению, не всегда есть возможность понять, где правда, а где ложь», – отметил он.

Специалист рекомендует не узнавать новости из анонимных Telegram-каналов, поскольку они не обязаны проверять достоверность информации из своих публикаций. По словам Владимира Зыкова, фейки могут вызвать депрессивное состояние, в котором человек не может адекватно воспринимать получаемые данные. Он напомнил, что необходимо отдавать предпочтение только проверенной информации.