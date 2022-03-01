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Общество

Информация о повышении цен на лекарства в России оказалась фейком

Информация о скором повышении цен на лекарства в России на 25% оказалась фейком, пишет Telegram-канал «Война с фейками».

Фармацевтическая отрасль в России действует при протекции и регулировании органов власти. Увеличение цен на препараты регулируется государством, а стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем говорится в федеральном законе. В последние годы в ходе программ импортозамещения большое количество лекарств имеет отечественные аналоги.

Одним из главных поставщиков лекарств в Россию является Индия, а эта страна не вводила никаких санкций в отношении нашего государства. Это позволит сохранить выстроенную цепочку поставок.

На данный момент введённые санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и её поставок.

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