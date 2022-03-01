Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области возобновил работу оперштаб по экономике

В Псковской области возобновил работу оперативный штаб при региональной администрации по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Ситуация объективно непростая. Этот недружественный шаг мы встречаем с холодной головой и пониманием дела, – отметил глава региона на совещании со своими заместителями. – На территории нашего региона работают предприятия с иностранным капиталом, совместные предприятия, а также компании, чей производственный цикл завязан на комплектующих из-за рубежа. Есть и строительные объекты, где могут быть сбои поставок строительных материалов и оборудования. В каждом случае необходим адресный подход».

В ходе совещания стороны обсудили первоочередные шаги по поддержке экономики. Глава региона поручил вице-губернаторам оперативно подготовить актуальные предложения. В частности, специалистами будут проанализированы запланированные статьи расходов в бюджете. «Возможно, какие-то позиции поставим на паузу, чтобы сейчас поддержать наши предприятия», – отметил Михаил Ведерников.

Также по решению губернатора будут увеличены региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и резервный фонд администрации области.

«Работаем в штатном режиме, но, как всегда, прогнозируем ситуацию наперёд, чтобы своевременно принимать необходимые решения. Готовы к различным вариантам развития ситуации», – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

01 марта 2022

Акция памяти воинов-десантников 6-й роты состоялась в Пустошке
01 марта 2022

Информация о повышении цен на лекарства в России оказалась фейком
01 марта 2022

Неизвестную каменную постройку обнаружили археологи возле Троицкого моста в Пскове
01 марта 2022

Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию
01 марта 2022

Более 437 млн человек в мире заразились COVID-19
01 марта 2022

Ряд точечных решений по поддержке муниципалитетов принял Михаил Ведерников
01 марта 2022

День кошек отмечается в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...