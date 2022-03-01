В Псковской области возобновил работу оперштаб по экономике

10:57, 01 марта 2022, ПАИ

В Псковской области возобновил работу оперативный штаб при региональной администрации по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Ситуация объективно непростая. Этот недружественный шаг мы встречаем с холодной головой и пониманием дела, – отметил глава региона на совещании со своими заместителями. – На территории нашего региона работают предприятия с иностранным капиталом, совместные предприятия, а также компании, чей производственный цикл завязан на комплектующих из-за рубежа. Есть и строительные объекты, где могут быть сбои поставок строительных материалов и оборудования. В каждом случае необходим адресный подход».

В ходе совещания стороны обсудили первоочередные шаги по поддержке экономики. Глава региона поручил вице-губернаторам оперативно подготовить актуальные предложения. В частности, специалистами будут проанализированы запланированные статьи расходов в бюджете. «Возможно, какие-то позиции поставим на паузу, чтобы сейчас поддержать наши предприятия», – отметил Михаил Ведерников.

Также по решению губернатора будут увеличены региональный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и резервный фонд администрации области.

«Работаем в штатном режиме, но, как всегда, прогнозируем ситуацию наперёд, чтобы своевременно принимать необходимые решения. Готовы к различным вариантам развития ситуации», – заключил глава региона.