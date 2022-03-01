Псковские школьники на уроке цифры познакомились с основами интеграции музыки с IT

11:11, 01 марта 2022, ПАИ

Учащиеся образовательных учреждений региона принимают участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». 1 марта открытый урок на тему «Цифровое искусство: музыка и IT» прошел в 7 «А» классе школы № 20 города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Урок разработан компанией «Яндекс». Он состоит из видеороликов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний.

В ходе занятия ребята узнали, способен ли искусственный интеллект сочинять музыку, как работают современные музыкальные сервисы, может ли компьютер понимать мелодии. Школьники познакомились с основами интеграции музыки и IT, а также попробовали себя в роли композиторов-программистов.

Цифровые уроки на тему интеграции музыки в IT в школах России проводятся с 14 февраля. В них могут принять участие учащиеся всех школ региона как в образовательном учреждении, так и в домашних условиях. Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 класса — задания отличаются по объему и уровню сложности. Они доступны на сайте урокцифры.рф. Завершится цикл образовательных онлайн-семинаров 6 марта.

Проект «Урок цифры» в России реализуется с 2018 года и направлен на поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Предыдущими темами уроков стали «Беспилотный транспорт» и «Исследование кибератак».

Организаторы «Урока цифры» — АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями — лидерами цифровой трансформации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнерами «Урока цифры» выступают Лаборатория Касперского, благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании «Яндекс», «1С», VK, «Росатом». Технологические партнеры — международная школа программирования «Алгоритмика».