Гдовичи собрали очередную партию гуманитарного груза для отправки на фронт

20:08, 18 июля 2025, ПАИ

Жители Гдовского района продолжают сбор вещей для отправки на передовую, пишет районная газета «Гдовская заря».

«Порой редакция превращается в настоящий перевалочный склад. Мы с радостью оказываем помощь в передачи ваших посылок по назначению. Буквально вчера выполнили запрос от бойцов на питьевую воду в ёмкости небольшого объёма, чтобы легче с собой на выход боевой брать. Помогли сотрудники местного предприятия по розливу питьевой воды. А глава Полновской волости всё волонтёрам в Псков переправил», – пишет газета.

Не теряют актуальности и пустые чистые консервные банки, из которых делают окопные свечи.

Напомним, что в Гдовском районе действуют много волонтёрских групп, например, в Ямм, в Спицино, в Верхолянах. В Гдове сбор помощи осуществляют также в Молодёжном центре при Центре досуга и культуры.