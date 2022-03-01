Детей из Псковской области приглашают принять участие в телепроекте «Ты супер!» на НТВ

11:17, 01 марта 2022, ПАИ

НТВ объявляет кастинг нового, шестого сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Заполнить анкету на участие и подать заявку можно на сайте НТВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В проекте могут принять участие дети, оставшиеся без попечения родителей: талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно).

Участников проекта выберут во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя телеканал НТВ.

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая.