Псковичи привезли 15 медалей с соревнований по карате в Череповце
Псковичи привезли 15 медалей с соревнований по карате в Вологодской области. Как сообщили в федерации карате Пскова, с 25 по 27 февраля в Череповце проходили чемпионат и первенство СЗФО и второй этап Спартакиады учащихся. В соревнованиях участвовало более 800 спортсменов. Псковскую область представлял 31 каратист.
Золотые медали завоевали: Павел Антонов (ката, 8-9 лет); Павел Антонов, Тимур Егоров, Александр Иванов (в составе ката-группы мальчиков 10-11 лет).
«Серебро»: Исфандияр Нуритдинов (ката, мужчины 18+); Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева (ката-группа, девушки 14-17 лет).
«Бронза»: Евгений Ермолов (ката, мужчины 18+), Артем Михайлов (ката, юноши 16-17 лет); Иван Шевчук (ката, 12-13 лет); Вадим Слюсар (кумите, 10-11 лет, свыше 45 кг); Олег Куприянчик (кумите, 10-11 лет, до 35 кг); Эвелина Иванова (кумите, 10-11 лет, до 40 кг); Мария Нефедова (кумите, 10-11 лет, свыше 40 кг); Николай Шатных (кумите, 6-7 лет, до 30 кг); Максим Трусов (кумите, 8-9 лет. до 30 кг); Олег Куприянчик, Алексей Буравлёв, Дмитрий Александров, Вадим Слюсар (в составе кумите-группы мальчиков 10-11 лет); Иван Шевчук, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня (в составе ката-группы мальчиков 12-13 лет).
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