С 1 марта у рецептов в России появится «срок годности»

11:35, 01 марта 2022, ПАИ

С 1 марта на рецептах врачи будут указывать срок действия документа и степень его срочности, пишет «Российская газета».

Рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должен будет обслуживаться в течение одного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой «cito» (срочно) - в течение двух рабочих дней. Отпустить по рецепту препарат, который входит в минимальный ассортимент лекарственных средств, аптека обязана в течение пяти рабочих дней, остальные - в период от 7 до 10 рабочих дней.

В аптеках не будут отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности. Исключение составляют те из них, которые переведены на отсроченное обслуживание (когда лекарства временно нет в наличии). В этом случае документ не нужно переоформлять, он автоматически продляется до 90 дней.

Предусмотрена возможность отпуска рецептурных лекарств по доверенности для инкурабельных больных. Запрещается выдача антидепрессантов, снотворных, седативных и антипсихотропных средств по рецептам ветеринарных клиник.

В Ассоциации независимых аптек обратили внимание, что отпуск иммунобиологических препаратов вновь разрешен аптекам, зарегистрированным на ИП. Ранее для них был введен запрет, что оказалось неудобным для пациентов, потому что в регионах большая часть аптек представлена как ИП.

Купить блистер с таблетками вместо целой упаковки теперь можно будет, если на нем на русском языке указаны наименование лекарства, номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка или концентрация, объем, активность в единицах действия или количество доз, пояснили в минздраве. До этого запретов на деление упаковки не было.