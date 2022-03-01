Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:39, 01 марта 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 583 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 96 526 человек, 78 251 пациент выздоровел.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.