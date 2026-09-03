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Общество

20 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона в Пскове

20 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского за время её пребывания в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Пребывание святыни на Псковской земле завершилось 2 сентября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви
  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви
  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви
  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви
  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви
  • 20 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе
    Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия Русской Православной Церкви

Молебное пение перед мощами перед отбытием возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Псковской митрополии. По окончании богослужения ковчег с десницей проводили в Смоленскую митрополию.

Поклониться святыне в Пскове успели жители Псковской митрополии, а также верующие из соседних епархий Русской православной церкви.

  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу. На Псковскую землю святыня прибыла 31 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона.

Пребывание десницы святителя Спиридона в пределах России продлится до 20 сентября. В ближайшие дни поклониться мощам смогут православные христиане Смоленска (2–4 сентября), Иркутска (5–6 сентября), Хабаровска (7–9 сентября), Челябинска (10–11 сентября), Екатеринбурга (12–13 сентября), Владимира (13–14 сентября) и Москвы (15–20 сентября).

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