Как увлечь школьника общественной работой, обсудят эксперты в «Шпаргалке для родителей»

10:33, 03 сентября 2026, ПАИ

Новый выпуск программы «Шпаргалка для родителей» на радиостанции «7 НЕБО» будет посвящён вопросу о том, является ли участие школьников в общественных объединениях полезной перезагрузкой или дополнительной нагрузкой.

Гостьей программы станет региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова. Программу ведёт директор гимназии № 29 Пскова Елена Синёва.

Ведущая и её гостья обсудят, как в псковских школах работает институт советников директоров по воспитанию и почему проект «Навигаторы детства» реализуется в регионе уже три года, а с 1 сентября начнётся его четвёртый сезон.

Не перегружены ли дети участием в кружках и общественных проектах наряду с учёбой? С какого возраста можно вступать в детские и молодёжные объединения? Что такое «Движение первых», программа «Орлята России» и её треки – «Эрудит», «Волонтёр», «Спортсмен», «Хранитель исторической памяти»? Как быть, если ребёнок передумал заниматься в кружке или организации? Где родителям в Псковской области узнать о детских объединениях и как ребёнку присоединиться к ним?

Слушайте программу в четверг, 3 сентября, в 12:20 и 20:20 на волнах радиостанции «7 НЕБО».

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Программа выходит в эфир каждый четверг, а видеоверсию можно посмотреть в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».