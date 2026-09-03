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Общество

Михаил Ведерников напомнил о подвиге советских воинов на Дальнем Востоке

3 сентября в России отмечается День воинской славы – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX отметил, что эта дата символизирует решающий вклад страны в восстановление исторической справедливости и установление мира.

Фото из архива правительства. Вручение российского паспорта Василию Маскальёнову

В боях на Дальнем Востоке советские воины проявили мужество, стойкость и беззаветную верность долгу, подчеркнул глава региона. Он отметил, что героизм защитников помог освободить народы Азии от японской оккупации и поставить победную точку в самой масштабной войне в истории человечества.

«Мы чтим память солдат и офицеров, тружеников тыла – всех, кто приближал победу. Великий подвиг, сила духа и преданность Родине навсегда останутся в нашей памяти», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также упомянул ветерана Василия Максимовича Маскальёнова, участника боёв на Дальнем Востоке, которому в этом году исполнилось 98 лет. Ветеран остался верен Родине и принял решение переехать из Латвии в Россию.

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