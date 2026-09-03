Псковский ансамбль сето «Птенцы» выступит на всероссийском фестивале в Выборге

10:41, 03 сентября 2026, ПАИ

Псковскую область на Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра» представит детский этнографический ансамбль сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы») под руководством Елены Вариксоо, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль 2026 года проводится в рамках Года единства народов России и приурочен ко Дню языков народов страны. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 сентября в Выборге Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Участниками станут коллективы любительского художественного творчества и отдельные солисты, представляющие традиционное танцевальное, песенное и инструментальное искусство, а также современные формы национального творчества.

Цель фестиваля – сохранение и популяризация традиций и языков малочисленных финно-угорских и самодийских народов, развитие современного национального любительского творчества.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.