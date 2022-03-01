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Общество

11% жителей Псковской области довольны качеством услуг ЖКХ и работой управляющих компаний в регионе

В рамках реализации Союзом собственников недвижимости проекта «Везде как дома. ЖКХ онлайн» с целью организации общественного контроля за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ был проведен опрос, позволивший выявить наиболее актуальные для жителей региона проблемы в работе управляющих организаций и в сфере ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Качество услуг ЖКХ и деятельность управляющих организаций в целом 11% опрошенных оценили как хорошее, 32% - как удовлетворительное, а большинство опрошенных (57%) оценили качество услуг как плохое.

В рамках опроса было также предложено оценить качество отдельных услуг управляющих кампаний по содержанию имущества МКД и придомовой территории по пятибалльной шкале. Самые низкие оценки качества услуг управляющих организаций получили услуги по содержанию элементов благоустройства МКД (детские игровые площадки, бельевые площадки, места отдыха жильцов) – 45 % опрошенных поставили самую низкую оценку, услуги по содержанию подвалов и чердаков МКД – 44 % опрошенных поставили самую низкую оценку, а также услуги по содержанию газонов и зеленых насаждений придомовой территории – 40 % опрошенных поставили самую низкую оценку.

Опрашиваемым было также предложено ответить, какие меры более приемлемы для повышения платежной дисциплины жильцов за услуги ЖКХ. Самым популярным ответом оказалось предложение ужесточить ответственность, вплоть до отключения от электрогазоснабжения (данный вариант поддержали 37 % опрошенных).

Наиболее актуальными проблемами в сфере ЖКХ были названы высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги, низкий уровень благоустройства придомовых территорий, низкое качество жилищно-коммунальных услуг, а также обветшание жилищного фонда.

Опросом было также предложено выявить необходимые меры по улучшению деятельности организаций, работающих в сфере ЖКХ. Среди самых популярных ответов на данное предложение было ужесточение ответственности за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг, приведение в соответствие качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг, повышение контроля за деятельностью жилищных организаций со стороны органов власти, а также обеспечение более широкого доступа к экономической деятельности жилищных организаций.

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