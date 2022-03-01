«Лесопилка» просит псковичей пополнить запасы круп для животных

12:10, 01 марта 2022, ПАИ

Зооприют «Лесопилка» просит псковичей помочь с крупами. Об этом сообщается на странице общественной организации «Зоозащита» в Instagram.

«Современные реалии повышают тревожность, цены ползут вверх, а животные в приюте всё так же хотят есть, - отметили зоозащитники. – Очень страшно не только за людей, но и за наших животных».

В приюте сейчас более 100 животных, многие из них старые и больные, а есть также те, которые получают ежедневную терапию. В настоящее время в приюте заканчиваются крупы: рис и гречка.

«Мы все равно должны просить помощи, зная, как тяжело сейчас всем! Надеюсь, вы нас поддержите», - добавили волонтёры.

Приют «Лесопилка» расположен по адресу: Псков, улица Новгородская, 7.