Температура в марте в Псковской области превысит климатическую норму на 2-4 градуса

12:12, 01 марта 2022, ПАИ

В марте Псковская область большей частью будет находиться под влиянием циклонов. В связи с этим ожидается неустойчивая погода с частыми осадками. Влияние антициклонов ожидаются непродолжительным и наиболее вероятно в третьей декаде месяца. В течение месяца ожидается повышенный температурный фон относительно климатической нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах 0…+5 градусов с повышением в отдельные дни до +6…+8. Во второй и третьей декадах преобладающие дневные температуры составят +3…+8, в отдельные дни третьей декады возможен прогрев воздуха до +9…+14 градусов.

Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах -3…+2 с понижением в отдельные ночи до -4...-9. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для весеннего периода. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.