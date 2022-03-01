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Общество

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области в феврале

По данным сервиса «Медиалогия» за февраль 2022 года, самый высокий индекс цитируемости присвоен Псковскому агентству информации – 19,78. Таким образом, портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний зимний месяц.

На втором месте традиционно расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса». Коллеги получили ИЦ 18,14. На третьей строчке стоит «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 2,07), следом идёт ГТРК «Псков» (ИЦ 1,89), и замыкает февральский топ-5 luki.ru (ИЦ 1,75).

Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как «Известия», Lenta.ru, «АвиаПОРТ», «Невские новости» и другие. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.

Самыми цитируемыми материалами ПАИ стали новости о ремонте Переслегинской гимназии, о благоустройстве общественной территории в деревне Переслегино, о гибели мужчины при пожаре, о создании пешеходной зоны в деревне Дубрава-1 и о ремонте дорог к туристическим объектам.

Добавим, что в топ-10 также вошли «АиФ–Псков», интернет-газета «Псковская правда» и «КП–Псков».

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ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области в феврале

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