300 млн рублей поступили в псковскую соцзащиту для выплаты ежемесячных пособий

12:16, 01 марта 2022, ПАИ

299,77 млн рублей направлено 1 марта в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на выплату пособий, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идёт о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет; ежемесячной денежной выплате в связи с рождением первого ребенка; ежемесячной выплате на третьего ребенка или последующих детей; пособии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; денежной компенсации взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Сейчас идёт зачисление средств на счета граждан.