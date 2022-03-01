Автомобиль загорелся в результате ДТП в Великолукском районе
Сегодня, примерно в 10:30, на 456-м километре автодороги М9 «Балтия» за деревней Михальки в Великолукском районе произошло ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.
41-летний водитель, житель Великолукского района, ехал со стороны Великих Лук на автомобиле Daewoo Nexia, выбрал небезопасную скорость движения и совершил столкновение с впереди идущей фурой Великолукского мясокомбината, водитель которой поворачивал налево в карман для разворота.
В результате ДТП Daewoo Nexia загорелась. На место аварии прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание автомобиля.
Пострадали двое мужчин — пассажиры автомбиля Daewoo Nexia, их госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», дорожная служба.
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