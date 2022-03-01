Автомобиль загорелся в результате ДТП в Великолукском районе

12:17, 01 марта 2022, ПАИ

Сегодня, примерно в 10:30, на 456-м километре автодороги М9 «Балтия» за деревней Михальки в Великолукском районе произошло ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.

41-летний водитель, житель Великолукского района, ехал со стороны Великих Лук на автомобиле Daewoo Nexia, выбрал небезопасную скорость движения и совершил столкновение с впереди идущей фурой Великолукского мясокомбината, водитель которой поворачивал налево в карман для разворота.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В результате ДТП Daewoo Nexia загорелась. На место аварии прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание автомобиля.

Пострадали двое мужчин — пассажиры автомбиля Daewoo Nexia, их госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский», дорожная служба.