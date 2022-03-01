За неделю 247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима

12:30, 01 марта 2022, ПАИ

247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима в период с 21 по 27 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

За минувшую неделю в судах Псковской области было рассмотрено 294 дела о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС. В итоге по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима было оштрафовано 258 жителей региона.

Суд назначил правонарушителям штрафы от 1000 рублей, также было вынесено 44 предупреждения, по трем делам были приняты иные процессуальные решения.



