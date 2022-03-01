«РЖД Пассажирам» предупредил россиян о невозможности покупки электронных билетов онлайн-сервисами

12:36, 01 марта 2022, ПАИ

Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при покупке электронных билетов в приложении «РЖД Пассажирам» могут быть недоступны. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«В настоящее время сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны. В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты», - говорится на сайте.