«РЖД Пассажирам» предупредил россиян о невозможности покупки электронных билетов онлайн-сервисами
Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при покупке электронных билетов в приложении «РЖД Пассажирам» могут быть недоступны. Об этом сообщается на сайте холдинга.
«В настоящее время сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны. В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты», - говорится на сайте.
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