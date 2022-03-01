Продолжается приём заявок на участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Моя страна – моя Россия»

12:41, 01 марта 2022, ПАИ

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» продолжает приём заявок. К участию приглашаются авторы молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов, городов и сёл, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского государственного университета.

С 25 апреля по 10 мая пройдёт заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа. Начиная с 11 мая и до 22 мая участники будут защищать свои проекты в дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий. Награждение победителей состоится в июне.

Подать заявку для участия можно на сайте moyastrana.ru до 23:50 24 апреля 2022 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте.

XIX сезон конкурса посвящён культурному наследию народов России. Он проходит в 17 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

Добавим, за 19 лет в мероприятии приняло участие более 300 тысяч человек с проектами по развитию российских территорий и местных сообществ. В прошлом году победителями стали 250 человек. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».