Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продолжается приём заявок на участие во всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Моя страна – моя Россия»

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» продолжает приём заявок. К участию приглашаются авторы молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов, городов и сёл, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского государственного университета.

С 25 апреля по 10 мая пройдёт заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа. Начиная с 11 мая и до 22 мая участники будут защищать свои проекты в дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий. Награждение победителей состоится в июне.

Подать заявку для участия можно на сайте moyastrana.ru до 23:50 24 апреля 2022 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте.

XIX сезон конкурса посвящён культурному наследию народов России. Он проходит в 17 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

Добавим, за 19 лет в мероприятии приняло участие более 300 тысяч человек с проектами по развитию российских территорий и местных сообществ. В прошлом году победителями стали 250 человек. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы
01 марта 2022

В Пскове завершился первый этап съёмок фильма «Я читаю»
01 марта 2022

Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста
01 марта 2022

Память псковских героев-десантников почтили у монумента «Купол» в Черёхе
01 марта 2022

«РЖД Пассажирам» предупредил россиян о невозможности покупки электронных билетов онлайн-сервисами
01 марта 2022

За неделю 247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима

01 марта 2022

Ещё 917 человек заразились COVID-19 в Псковской области
01 марта 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области в феврале

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...