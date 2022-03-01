Чемпионат мира по волейболу не состоится в России
Чемпионат мира – 2022 будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. Об этом 1 марта сообщила Международная федерация волейбола.
Отмечается, что новое место проведения будет объявлено позднее.
Чемпионат мира в России должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах.
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