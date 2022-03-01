Чемпионат мира по волейболу не состоится в России

13:14, 01 марта 2022, ПАИ

Чемпионат мира – 2022 будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. Об этом 1 марта сообщила Международная федерация волейбола.

Отмечается, что новое место проведения будет объявлено позднее.

Чемпионат мира в России должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах.