Полмиллиона рублей заплатит московский медцентр за звонок псковичу

13:14, 01 марта 2022, ПАИ

ООО «Мед Арт» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за распространение рекламы своих услуг по телефону без согласия абонентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.

В 2021 году в УФАС обратился гражданин, который пожаловался на рекламный звонок от медицинского центра города Москвы, который приглашал бесплатно сделать УЗИ нижних конечностей, сосудов шеи, обследование суставов и получить консультацию профильного врача.

Заявитель утверждал, что согласия на получение рекламы от данной компании он не давал, а согласно закону о рекламе, рекламные звонки и смс-сообщения могут рассылаться только после получения согласия абонента на рассылку.

В компании ООО «Мед Арт», которой принадлежал номер телефона, пояснили, что, вероятно, звонок носил ошибочный характер. Но антимонопольщикам удалось выяснить, что также «по ошибке» компания звонила и ранее, многим абонентам, причем с очень обширной географией - от Москвы - до Татарстана. Об этом свидетельствуют постановления о предупреждениях и штрафах, вынесенные в адрес медцентра другими региональными управлениями ФАС России.

Учитывая факт, что компания ООО «Мед Арт» неоднократно нарушала закон о рекламе и не приняла никаких мер по его соблюдению даже после получения постановлений об административных правонарушениях, Псковское УФАС России приняло решение назначить максимальный штраф, возможный по данной статье, в размере 500 тысяч рублей.