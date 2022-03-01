В Пскове завершился первый этап съёмок фильма «Я читаю»

13:32, 01 марта 2022, ПАИ

В Пскове снят первый блок художественного фильма «Я читаю». Съемочная группа кинокомпании «Окапи продакшн» несколько дней работала в различных локациях в центре города и на закрытых площадках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил съемочную площадку, развернутую в псковской средней общеобразовательной школе № 1 им. Л. М. Поземского. Глава региона ознакомился со съемочным процессом, понаблюдал за тем, как шла работа над одним из эпизодов. В этот момент в кадре работали актеры Сергей Новосад и Равшана Куркова.

Михаил Ведерников познакомился с командой, пообщался с генеральным продюсером и режиссером-постановщиком ленты Ольгой Акатьевой, креативным и исполнительным продюсером Ольгой Шафрановской, оператором-постановщиком Антоном Зенковичем, директором кинокомпании «Окапи продакшн» Татьяной Трениной, которые рассказали о замысле и сюжетной линии кинокартины. Кинолента «Я читаю» — история дислектика Саши Макарова — выпускника педагогического института. После окончания вуза он вынужден против своего желания работать в средней школе учителем литературы, скрывая, что из-за дислексии с трудом читает даже фамилии учеников в классном журнале.

В беседе с губернатором режиссер-постановщик Ольга Акатьева отметила, что Псков идеально вписался в концепцию фильма, а здание старинной псковской школы подошло для самых разных локаций. Некоторые учебные классы, по ее словам, пришлось немного «состарить», чтобы снять эпизоды из прошлого главного героя. В съемке школьных сцен были задействованы и псковские ребята из театральных студий города.

Второй съемочный блок фильма «Я читаю» запланирован на август текущего года в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России.

Псковская область неоднократно становилась местом для создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учености плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора в регионе запущена система рибейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.