Эксперт рассказал псковичам, как длинные выходные скажутся на размере зарплаты

14:21, 01 марта 2022, ПАИ

Эксперт по трудовому праву Александр Южалин рассказал псковичам, как длинные выходные скажутся на размере зарплаты.

Для псковичей, работающих по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля 2022 года, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ Правительство РФ имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить «стандартные» выходные на другие дни.

Поскольку 8 марта (праздничный день) приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы (5 марта) перенесли на понедельник (7 марта). Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта).

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хоть 5 марта (суббота) и не является предпраздничным днем, в этот день мы работаем за понедельник (7 марта). А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу (5 марта) должен быть сокращен на один час.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте.

Сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утвержденные в компании расписания.