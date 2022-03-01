Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт рассказал псковичам, как длинные выходные скажутся на размере зарплаты

Эксперт по трудовому праву Александр Южалин рассказал псковичам, как длинные выходные скажутся на размере зарплаты.

Для псковичей, работающих по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля 2022 года, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ Правительство РФ имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить «стандартные» выходные на другие дни.

Поскольку 8 марта (праздничный день) приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы (5 марта) перенесли на понедельник (7 марта). Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта).

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хоть 5 марта (суббота) и не является предпраздничным днем, в этот день мы работаем за понедельник (7 марта). А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу (5 марта) должен быть сокращен на один час.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте.

Сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утвержденные в компании расписания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 марта 2022

Telegram-канал появился у Псковской областной психиатрической больницы
01 марта 2022

В Пскове завершился первый этап съёмок фильма «Я читаю»
01 марта 2022

Режим работы светофоров на двух перекрёстках Пскова изменится из-за реконструкции Троицкого моста
01 марта 2022

Память псковских героев-десантников почтили у монумента «Купол» в Черёхе
01 марта 2022

«РЖД Пассажирам» предупредил россиян о невозможности покупки электронных билетов онлайн-сервисами
01 марта 2022

За неделю 247 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима

01 марта 2022

Ещё 917 человек заразились COVID-19 в Псковской области
01 марта 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области в феврале

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...