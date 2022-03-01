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Общество

На 13,6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

В январе – феврале 2022 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 19,7 млн пассажиров, что на 13,6 % превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Из них 17,5 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+13,3 %), 2,2 млн – пассажиры дальнего следования (+16,1 %). Пассажирооборот по итогам двух месяцев вырос на 16,6 % и составил 2,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 617,2 млн пасс-км (+13,4 %), в дальнем следовании – 1,5 млрд пасс-км (+17,9 %). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В феврале 2021 года на Октябрьской железной дороге перевезено 9,4 млн пассажиров, что на 4,8 % выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 8,5 млн пассажиров (+5,3 %) в дальнем следовании – 903,2 тысячи пассажиров (-0,2 %).

Пассажирооборот в феврале составил 904,1 млн пасс-км, что на 1,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 292,1 млн пасс-км (+5 %), в дальнем следовании – 612 млн пасс-км (соответствует показателю февраля прошлого года).

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