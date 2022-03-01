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Общество

Глухонемого мужчину продолжают искать псковские полицейские

В Пскове полицейские разыскивают пропавшего 44-летнего Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович с 17 декабря 2021 года отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид разыскиваемому 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Мужчина был одет в тёмную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утепленные сапоги с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (911) 351-26-80 или 02.

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