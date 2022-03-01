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Общество

«Закрываться и плакать»: псковский общепит столкнулся с проблемами на фоне мировой ситуации

Псковские организации общественного питания, которые пользуются кассовой системой Poster, столкнулись с большими проблемами на фоне ситуации с Украиной.

Заходя на администраторский сайт, где ведется складская система учета, а также система поставок, которые подверглись изменениям, внесенным создателями кассовой системы, вместо привычного сайта пользователи находят сообщение о призыве выходить на улицы городов.

Как рассказал один из директоров псковского общепита, они сейчас находятся в ужасе, так как невозможно в таких условиях соблюдать требования законодательства Российской Федерации к хранению и продаже алкоголя или продуктов.

«Очередь на переход на другие кассовые системы составляет до двух недель. Что делать дальше — непонятно: либо нарушать, либо торговать из-под полы и все равно нарушать. Либо всех увольнять, закрываться и плакать», - комментирует происходящее директор сети кофеен в Пскове.

Также, по нашей информации, с такой проблемой столкнулись не только псковские пользователи программы Poster, но и заведения общественного питания в Санкт-Петербурге и Саратове. Директор саратовской кофейни сообщила, что сотрудникам приходится уже второй день из-за сбоев в системе принимать оплату наличными или переводом. Отмечается, что проблема, скорее всего, на всей территории РФ.

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