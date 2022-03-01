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Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Великих Луках

Очередная акция «Гражданский мониторинг» прошла в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это мероприятие проводится в целях дальнейшего укрепления доверия населения к деятельности органов внутренних дел.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» великолукские общественники Валерий Муравьев и Анатолий Афанасьев познакомились с организацией работы отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки. Прибыв сюда, они обратили внимание на удобное месторасположение учреждения и наличие оборудованной стоянки для автомобилей.

Кроме того, состоялась беседа с руководителем службы – полковником полиции Юрием Ивановым, который рассказал членам Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки об оказываемых подразделением населению различных государственных услугах. Это, в частности, выдача и замена российских паспортов, оформление загранпаспортов (в том числе нового поколения), постановка и снятие с регистрационного учёта лиц по месту проживания либо пребывания, выдача вида на жительство и разрешения на работу для иностранных граждан и другое.

В ходе встречи капитан полиции Татьяна Яутрис показала представителям общественности помещение для приёма граждан и оказания государственных услуг. Здесь Валерий Муравьев пообщался с посетителями. С их стороны замечаний или жалоб на работу стражей порядка не поступило. Великолучане говорили, что сотрудники полиции качественно и максимально оперативно выполняют свои служебные обязанности, а в общении вежливы и внимательны.

Валерий Муравьев и Анатолий Афанасьев также осмотрели подготовленные для граждан информационные стенды. Особое внимание они обратили на режим работы отдела и уровень загруженности подразделения в течение приёма горожан, а также проверили оснащенность кабинетов необходимой оргтехникой, наличие кнопки вызова сотрудника для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В заключение члены Общественного совета при ОМВД отметили, что в целях осуществления целенаправленной работы по обеспечению законных прав и интересов наших сограждан, в том числе в сфере получения госуслуг, проведение подобных акций будет продолжено», – отметили в пресс-службе.

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