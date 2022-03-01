Псковские профсоюзы объявили сбор помощи для беженцев
Псковский областной совет профсоюзов организовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, которые приезжают на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
В пункте сбора принимаются:
- Продукты питания длительного хранения с действительным сроком годности. В том числе детское питание (молочные смеси, каши, пюре, соки).
- Товары по уходу за детьми (детская посуда, памперсы, пеленки).
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста и щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки).
- Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца).
- Одежда и обувь для взрослых и детей.
- Детские игрушки и канцелярские принадлежности.
- Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).
Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке. Псковский облсовпроф просит жителей города и районов не оставаться равнодушными к людям, оказавшимся в трудной ситуации. Пункт сбора расположен по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 15 (вахта).
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