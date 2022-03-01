Псковские профсоюзы объявили сбор помощи для беженцев

14:52, 01 марта 2022, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов организовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, которые приезжают на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В пункте сбора принимаются:

Продукты питания длительного хранения с действительным сроком годности. В том числе детское питание (молочные смеси, каши, пюре, соки).

Товары по уходу за детьми (детская посуда, памперсы, пеленки).

Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста и щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, салфетки).

Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца).

Одежда и обувь для взрослых и детей.

Детские игрушки и канцелярские принадлежности.

Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке. Псковский облсовпроф просит жителей города и районов не оставаться равнодушными к людям, оказавшимся в трудной ситуации. Пункт сбора расположен по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 15 (вахта).