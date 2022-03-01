В Пскове пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации граждан
Пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полиция установила, что 69-летняя женщина в июле 2019 года фиктивно зарегистрировала на территории города трёх россиян. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.
В ведомстве напомнили, что фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
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