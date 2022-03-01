В Пскове пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации граждан

15:03, 01 марта 2022, ПАИ

Пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция установила, что 69-летняя женщина в июле 2019 года фиктивно зарегистрировала на территории города трёх россиян. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве напомнили, что фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.