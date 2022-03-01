Память десантников 6-й роты почтили в Великих Луках

15:17, 01 марта 2022, ПАИ

Сегодня, 1 марта, отмечается 22-я годовщина со дня героического подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ. Бой у высоты 776 в ходе второй чеченской кампании стал последним для 84 десантников. Среди тех, кто отдал свою жизнь за спасение Родины, был великолучанин Сергей Шиков.

Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», в честь памятного события на Аллее Героев возле братского кладбища состоялся митинг. Мероприятие объединило представителей разных поколений: ветеранов боевых действий, юнармейцев, общественников, учащихся городских школ, в том числе 13-й, в которой учился Сергей Шиков. Со словами приветствия к участникам встречи обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев.

«Мужество десантников 6-й роты стоит наряду с героизмом нашего старшего поколения – подвигом ветеранов Великой Отечественной войны. Долгие 19 часов сражались отважные бойцы с вооруженными формированиями боевиков. У наших ребят закончились припасы, и тогда они вступили в рукопашную битву, но не сдались врагу», – отметил во время выступления Сергей Гусев.

На митинге также выступили председатель комитета по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций администрации города, полковник в отставке, ветеран боевых действий Николай Шмоткин, представитель Великолукской епархии, иерей Дмитрий Ласкин.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, затем председатель региональной общественной организации «Союз десантников Псковской области», ветеран боевых действий Алексей Скачков исполнил патриотическую композицию. Завершился митинг массовым возложением цветов и венков к бюсту кавалера ордена Мужества Сергея Шикова, погибшего в составе 6-й роты.

Крайне важно помнить о героическом подвиге своих соотечественников. В этом уверен и глава Великих Лук Николай Козловский, который в своих соцсетях сегодня написал:

«Прошло свыше двадцати лет с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага и самоотверженность солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы России!»

Напомним, 6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.